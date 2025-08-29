Hurtado pide pista y Orfila sonríe

Luego de dos derrotas consecutivas, Gimnasia se prepara para recibir a Atlético Tucumán el próximo lunes por la séptima fecha del Torneo Clausura. Según pudo averiguar este medio, Alejandro Orfila analiza variantes para enfrentar un duelo clave por la permanencia.

El técnico uruguayo analiza el ingreso de Bautista Merlini, quien dejó buenas sensaciones en sus participaciones y se podría meter en lugar de Lucas Castro.

Además, está todo dado para que frente al Decano regrese Jan Hurtado. El cuerpo técnico mens sana aguardará por la recuperación de Norberto Briasco, ausente el último fin de semana en San Juan.

La gran incógnita de cara al encuentro del próximo lunes se da en el medio de la cancha, donde la dupla Garayalde-Seoane quedó en el debate en los últimos encuentros y por eso el técnico uruguayo podría buscar variantes para darle más corte al mediocampo. Entre las alternativas con las que cuenta, aparecen Augusto Max, Facundo Di Biasi y Juan Yangali, que aún no debutó en el Lobo.

En la tarde de ayer, la Reserva de Gimnasia recibió al puntero Atlético Tucumán en Estancia Chica, donde fue goleada por 4 a 0. De esta manera, el conjunto albiazul llega golpeado en la previa de nuevo clásico platense contra Estudiantes. El derbi local será el próximo miércoles 3 de septiembre en el Country de City Bell.