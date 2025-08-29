Sono Perfetto, de punta a punta, se impuso en el “José P. Ramírez”

Por GALOPÓN

En una tarde “casi” primaveral, que invitaba a la actividad al aire libre, abrió sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de trece cotejos. En el tradicional Clásico “José Pedro Ramírez” (G III-1.700 mts.), Sono Perfetto, tal como se esperaba, se alzó con la victoria imponiendo condiciones desde el pique a la raya, derrotando por un cuerpo a Un Infierno, mientras que en el tercer lugar, a dos largos, culminó Big Capo.

Nuestro candidato no dejó dudas en su desplazamiento, ya que tomó el comando del lote ni bien se abrieron los partidores y de un viaje se vino hasta la sentencia, sin permitirle una mínima posibilidad a Un Infierno que en un momento de la recta amagó con “torear” al puntero, pero éste se defendió bien del ataque y nuevamente estiró la diferencia a un cuerpo, que fue la luz con la que cruzó el disco. Sono Perfetto logró un incuestionable triunfo ya que mandó desde el pique al disco, contando con una acertada conducción del jockey de la casa, Lautaro Balmaceda. De esta manera, el pupilo del Omar “Pintita” Labanca logró el segundo triunfo de su breve campaña y queda muy bien posicionado para el próximo Clásico “Jockey Club de la Provincia de Buenos Aires” (G III- 2.000 mts.).

Cotejo reservado para potrillos nacidos desde el 1º de julio de 2022, ocupó el séptimo turno de la programación con siete participantes en pista, ya que Hi Dolfi faltó a la cita y el cierre de las apuestas mostró el claro favoritismo de Sono Perfetto, que prometía un sport de $2.05, superando lo reunido por Un Infierno ($2.75) y por First To Run ($4.85).

Abierto los partidores, se movió muy rápido Sono Perfetto primereando a Vampiro Zen, a Nassau, a Un Infierno, a Big Capo y a First To Run, de tal manera que al formalizarse la carrera el puntero corría con cuerpo y medio de ventaja sobre Nassau, que por poco se adelantaba a First To Run y a Vampiro Zen, que venían en una misma línea por delante de Un Infierno, ya con Big Capo cerrando la marcha. Así pasaron por la señal del kilómetro con el puntero un cuerpo de ventaja sobre Nassau, que sin luz se adelantaba a Vampiro Zen y a Un Infierno, completando el lote First To Run y Big Capo.

De esa forma culminaron el recorrido de la recta de enfrente y al zambullirse en el codo de la calle 41, los seis competidores se juntaron con el favorito con pequeña diferencia sobre Nassau y Un Infierno, quedando muy cerca Vampiro Zen, First To Run y Big Capo.

Así, completaron el recorrido de la curva con Sono Perfetto defendiendo la punta del acoso de Un Infierno y Nassau, en tanto también amagaban Big Capo y First To Run. Ya en la recta el puntero mantuvo el ritmo y así al momento de cruzar el disco pudo frenar por un cuerpo a Un Infierno, mientras que Big Capo se quedaba con el tercer lugar. El ganador vino en 24s.56/100; en 47s.22/100; en 1m.10s.85/100 y en 1m.37s.47/100 hasta completar el registro de 1m.43s.96/100 para los 1.700 metros de pista normal.