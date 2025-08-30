Instituto e Independiente empataron en el inicio de la séptima fecha

Tras la noche de incidentes por Copa Sudamericana de la que habló el mundo del fútbol, Independiente volvió a jugar por el Torneo Clausura 2025. En el inicio de la séptima fecha, el elenco comandado por Julio Vaccari igualó sin goles ante Instituto en Córdoba. El partido tuvo todos los condimentos, donde fue más atractivo por las polémicas que por lo futbolístico. El Rojo sigue sin ganar y se hunde en el fondo de la tabla, a la espera de la determinación de Conmebol sobre el partido cancelado ante la Universidad de Chile.

Banfield le ganó 1-0 a Tigre con un gol de Mauro Méndez. Los dirigidos por Pedro Troglio fueron superiores al Matador, sobre todo en el segundo tiempo, en el que tuvieron muchas chances de gol bien resueltas por el arquero del conjunto de Diego Dabove, Felipe Zenobio. Más temprano, Barracas Central derrotó como visitante a Newell´s por 2 a 1.