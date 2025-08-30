Señor Dan vuelve a la pista local, escenario de sus mejores éxitos

POR GALOPÓN

Sábado de acción en el Teatro del Turf del barrio Hipódromo que abre sus puertas para ofrecer un programa de 13 carreras, entre las 13 y las 19. En el cotejo central, el Especial “Frío Wells” (1.400 mts.), confiaremos nuestro voto a Señor Dan fundamentándolo en su marcada regularidad sobre todo en su desempeño a lo largo de la presente temporada, sobre todo las veces que abandonó el Campo 2 de San Isidro donde entrena para bajar a esta cancha. Tras abandonar la categoría al lograr el cuarto triunfo de su campaña en el circo hípico norteño - ello ocurrió a mediados del mes de abril pasado- coincidiendo con su primera actuación en este hipódromo en el que logró ganar un Especial de las mismas características al de esta tarde. A vuelta de hoja insistió en esta cancha logrando su primer impacto clásico dejando en el camino a Fancy Model y enseguida alcanzó un segundo puesto clásico de Storm Sound para culminar con un séptimo lugar de Saboyano, a poco más de cuatro cuerpos en oportunidad del Clásico 9 de Julio-Día de la Independencia” (G III-1.600 mts.). A raíz de sus seis carreras ganadas llevará 58 kilos de peso.

Carrera reservada para todo caballo de 4 años y más edad, ganador de tres o más carreras, ocupa el octavo turno de programación, con siete reconocidos mediofondistas ratificados que pugnarán por los $4.605.000 de recompensa que le espera al ganador. Como dijimos, destacamos las máximas posibilidades de Señor Dan en su regreso a esta pista con aspiraciones de retornar al éxito y acá se las verá con Aroma Rim y Es Aristocrático, que no solo van a aspirar a la victoria sino que tienen una deuda pendiente porque hace un mes se encontraron en este hipódromo y el pupilo de Marcelo Sueldo le ganó por la cabeza al reservado del stud-haras “Firmamento”.