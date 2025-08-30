¡Sábado a puro fútbol de ascenso en la región!

Se nos viene un sábado de mega acción en el fútbol de la Liga Amateur Platense. El Clausura pone quinta a fondo, aprovechando las buenas condiciones del tiempo -al menos durante las primeras horas de la mañana y la tarde- para poder tener acción y que la pelota pueda rodar en toda la región desde las 15.00.

Empezando el repaso, uno de los encuentros más interesantes estará en Gorina, cuando el Polideportivo Gonnet que viene en alza tras dos triunfos consecutivos reciba al siempre fuerte Adip, que es uno de los punteros y pretende dar pelea en este segundo torneo de la temporada.

Estrella, otro de los líderes, visitará al Centro Fomento Ringuelet que necesita sumar para salir de la zona roja de la tabla de los promedios, en tanto que Centro Fomento Los Hornos, revelación en este 2025 y con el regreso del histórico Facundo Acha, jugará en barrio Aeropuerto con el duro Criba, que también precisa unidades en su puja por permanecer en la Divisional A.

Unidos de Olmos, el bicampeón, viene como uno de los escoltas, e intentará salir ileso de su paso por las vías donde enfrentará a Crisfa, mientras que Malvinas será local ante su gente de Everton, otro complicado con la permanencia.

Finalizado el recorrido, Asociación Nueva Alianza buscará reponerse del duro golpe que le propinó el Azulgrana la semana pasada en un contundente 6-0. En El Retiro la historia será con la Asociación Coronel Brandsen.

Los Hornos será el escenario de Alumni y Asociación Iris, otro urgido, al tiempo que en el Nido, San Lorenzo chocará con el Círculo Cultural Tolosano, que hoy estaría perdiendo la categoría.

Cabe mencionar que Estrella y Everton jugarán por el Promocional el domingo, el Decano recibe a Juventud de Bernal a las 15.30 y la Cebra visita a Defensores de Glew a partir de las 17.30.