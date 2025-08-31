San Carlos dejó pasar una gran oportunidad

El primer equipo de Villa San Carlos dejó escapar una buena oportunidad de meterse de lleno nuevamente en la pelea del Clausura de la Primera B Metropolitana. Los comandados técnicamente por Pablo Miranda empataron sin goles frente al puntero Midland, en un duelo que era trascendental para las aspiraciones del Celeste en el campeonato.

Fue un desarrollo muy parejo, con los del Pájaro tratando de vulnerar a un rival muy plantado y que por momentos pudo manejar los tiempos del juego y así llevarse una igualdad muy valiosa.

Tomás Akimenco; Mauro Garraza, Alejo Lloyaiy, Franco Ojeda, Nicolás Benavidez; Felipe Guallama, Juan Ignacio Silva, Ángel Acosta; Alejandro Lugones, Emanuel Zagert y Matías Samaniego fueron los 11 que plantó en cancha el Villero.

Por último es importante destacar que la próxima presentación en el certamen será el viernes venidero a las 15.30 con Sportivo Italiano en Ciudad Evita.

Cambaceres rescató un punto en Tapiales

El presente es preocupante en Defensores de Cambaceres. El equipo dirigido por Agustín Costantini empató 2-2 con Atlético Lugano en condición de visitante, con los goles de Nicolás De Benedetti y Esteban Coronel, quedando a cinco puntos del último Puerto Nuevo con seis puntos en disputa.

Facundo Collazo; Benjamín Duarte, Luciano Vargas, Valentín Lombardi, Adrián Alfonzo, Facundo Odello; Rodrigo Galván, Esteban Coronel, Matías Domínguez, Rodolfo Fernández; Franco Romero y Nicolás De Benedetti fueron los 11 que plantó en cancha el Rojo.

La próxima jornada será justamente con los de Campana, aún con fecha y día por definir, un partido que cobra gran relevancia debido a la cercanía entre ambos en la tabla de posiciones.