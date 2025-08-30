Estudiantes tropezó en Santiago del Estero y perdió la cima del Grupo A

En el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura, Estudiantes de La Plata sufrió una dura derrota por 2-0 ante Central Córdoba en el Estadio Madre de Ciudades. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez volvió a mostrar su costado más irregular y dejó pasar una oportunidad clave para quedarse con la punta del Grupo A.

El arranque del partido fue letal para el Pincha. En apenas diez minutos, los dirigidos por Omar De Felippe aprovecharon todas las ventajas que ofreció el conjunto platense y se pusieron 2-0 arriba con goles de Muslera —en contra— y Perelló. A partir de allí, los santiagueños manejaron el ritmo del encuentro con inteligencia, ante un rival que pareció no reaccionar a tiempo.

Estudiantes llegó a este encuentro con la posibilidad de quedar como líder de su zona y volver a meterse en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana por la tabla anual. Sin embargo, el equipo volvió a dejar dudas en su funcionamiento, incluso con varios de sus titulares en cancha.

El León, que venía de una dolorosa remontada en contra ante Banfield —pasó de ganar 2-0 a perder 3-2 en solo 15 minutos—, volvió a mostrar dos caras en un mismo partido. Esta vez, no fue en el complemento, sino desde el pitazo inicial. Una ráfaga del rival lo dejó nocaut, y nunca logró reponerse.

Con este resultado, Estudiantes se mantiene con 12 puntos y quedó relegado en su grupo. En la tabla anual, suma 33 unidades y se encuentra fuera de la zona de clasificación a copas internacionales. Central Córdoba, en tanto, alcanzó los 31 puntos en la acumulada y, gracias a la victoria, se posiciona como escolta del Grupo A, por detrás de Barracas Central.