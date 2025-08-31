¡Fomento Los Hornos es el único puntero en la Liga!

Se nos fue un sábado de gran acción en el Clausura de la Divisional A de la Liga Amateur Platense de Fútbol. El gran ganador de la quinta jornada del campeonato fue Centro Fomento Los Hornos que venció por 2-0 a Criba en barrio Aeropuerto con un gol de Patricio Monti, el volante que supo defender la camiseta de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Los otros líderes -hasta esta fecha- no lograron ganar. Adip perdió 1-0 en Gorina frente al Polideportivo Gonnet, al tiempo que Centro Fomento Ringuelet le ganó 3-2 a Estrella de Berisso. El que pudo aprovechar fue Unidos de Olmos, que en las vías aplastó 3-0 a Crisfa.

Cerrando el repaso, el que sufrió un nuevo golpazo fue Asociación Nueva Alianza, que cayó duramente como local 3-1 con Asociación Coronel Brandsen. La próxima será dentro de 15 días debido a los comicios que se vienen el domingo venidero.

Otros resultados: Alumni 1-1 Iris; Malvinas 1-1 Everton y San Lorenzo 2-1 Tolosano.