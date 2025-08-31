Hockey: Santa pisó fuerte y venció a Banco Nación

De la mano de las hermanas María José y Victoria Granatto, el Tricolor festejó en Manuel B. Gonnet por la fecha 19 del Torneo de Primera A de Damas del Hockey Metropolitano al imponerse por 3 a 2 ante Banco Nación.

Santa Bárbara consiguió anotar por vía de las hermanas Granatto y de Clara Nogueira, para lograr sumar 23 unidades en la tabla de posiciones y ubicarse en el 9no lugar, soñando con pelear en los puestos de playoffs. La próxima fecha deberá medirse ante River Plate, las flamantes punteras del campeonato.

En la Primera B, San Luis cayó por 3 a 1 ante Olivos cómo local en La Cumbre mientras que en la C2, Universitario se impuso por 3 a 2 frente a Ciudad de Buenos Aires también en condición de local.

Por último, Estudiantes venció 3 a 1 a San Carlos en el Country Club de City Bell por la D2 y en la D3 Gimnasia igualó como local 1 a 1 frente a Velez Sarsfield.