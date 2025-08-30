Los Tilos se quedó con el clásico platense y festejó en Gonnet





En un nuevo capítulo del clásico del rugby platense, Los Tilos se impuso por 30 a 22 ante La Plata Rugby Club, en un intenso encuentro disputado en Gonnet. Con esta victoria, el Verde reafirmó su buen presente y se llevó los festejos en uno de los partidos más esperados del calendario local.

El duelo tuvo todos los condimentos clásicos de una rivalidad histórica: fricción, emoción, momentos de alto voltaje y un marco imponente de público. Los Tilos supo aprovechar sus momentos y fue contundente cuando tuvo la chance de marcar diferencias, tanto con el pie como en el juego colectivo.

La revancha del clásico platense tuvo lugar en Manuel B. Gonnet, donde La Plata Rugby recibió a Los Tilos desde las 15:30 hs. por la 17ma fecha del URBA TOP 12.

En la primera rueda, el elenco del barrio Obrero se quedó con el derby y demostró ser el gran protagonista de la temporada, con chances concretas de meterse en la pelea por las semifinales.