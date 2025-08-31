River venció a San Martín (SJ), recuperó la cima y cerró una semana perfecta

En el cierre de una semana cargada de emociones y resultados positivos, River Plate derrotó 2-0 a San Martín de San Juan en el Monumental y recuperó la punta de la Zona B del Torneo Clausura, además de alcanzar lo más alto en la tabla anual. Los goles fueron convertidos por Santiago Lencina y Maxi Salas, en un lapso de apenas tres minutos que definió el partido.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo venía de dos clasificaciones sufridas pero exitosas: primero frente a Libertad por los cuartos de final de la Copa Libertadores, y luego ante Unión, en la Copa Argentina, donde avanzó por penales. Con ese envión anímico, el Millonario salió decidido a reencontrarse con el triunfo luego de tres empates consecutivos.

River resolvió el encuentro en el primer tiempo: Lencina abrió el marcador tras una buena jugada colectiva, y Salas amplió la ventaja con un verdadero golazo que dejó sin reacción al arquero Matías Borgogno. Con el 2-0 a favor, el conjunto local manejó los tiempos y generó varias ocasiones para ampliar la diferencia, incluyendo un remate de Bustos que exigió al arquero rival y un cabezazo del chileno Paulo Díaz, bien contenido.

Por su parte, el equipo de Leandro Romagnoli no se resignó y tuvo varias aproximaciones, siendo la más clara un remate de Ignacio Maestro Puch que dio en el palo derecho. San Martín (SJ) mostró actitud, pero le faltó efectividad para concretar sus llegadas.

Con este resultado, River se afirma como líder de su zona y llega al parate por fecha FIFA en un gran momento futbolístico. Mientras espera la reanudación del campeonato, la mirada estará puesta también en la definición pendiente de Rosario Central y Sarmiento, que podrían alterar las posiciones anuales.