Colapinto tuvo su mejor carrera en Alpine y terminó 11° en el GP de Países Bajos

El piloto argentino Franco Colapinto, con Alpine, finalizó undécimo en el Gran Premio de Países Bajos que se realizó este domingo por una nueva fecha de la Fórmula 1.

En una prueba accidentada, con ingresos del auto de seguridad incluidos, el triunfo quedó en manos del australiano Oscar Piastri, quien además aprovechó la rotura de motor de su compañero de equipo en McLaren, Lando Norris, para escaparse en la punta del campeonato.

El neerlandés Max Verstappen fue segundo mientras que el novato Isack Hadjak, con un RB, logró el primer podio de su vida.