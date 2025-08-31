Colapinto larga 16to en otra carrera de F1

Hoy a las 10 se correrá el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1 y el piloto argentino Franco Colapinto largará en el 16to lugar con su Alpine.

En la clasificación, Oscar Piastri (McLaren) brilló en Zandvoort al quedarse con la pole position, mientras que el piloto argentino no logró superar la Q1 y deberá largar hoy desde el 16to lugar.

Colapinto quedó eliminado por apenas 67 milésimas, en una sesión marcada por el intenso tráfico. El joven de Pilar contó que dos autos lo complicaron en el último sector: “Me taparon Sainz y Bearman, cuando tenés un auto adelante a 2 segundos, perdés mucha carga”, comentó.

Sus registros fueron de 1:10.103 y 1:37.840.