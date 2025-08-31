Es Aristocratico y muy corredor: fácilmente venció en el Especial

Por Galopón

En una tarde que se fue nublando de a poco, abrió sus puertas el Teatro del Turf del barrio Hipódromo para ofrecer un programa de 13 cotejos. En el Especial “Frío Wells” (1.400 mts.) Es Aristocrático, tal como se esperaba, se alzó con la victoria imponiendo condiciones con extrema facilidad ya que derrotó por seis cuerpos a Buen Curuzucuateño, mientras que en el tercer lugar, a dos largos, culminó Aroma Rim. Nuestro recomendado no dejó dudas en su desplazamiento, ya que esperó la recta para filtrarse por los palos y pasar al frente, escapando de sus rivales rumbo al disco. Es Aristocrático, logró un incuestionable triunfo mostrándose muy superior a sus ocasionales rivales, contando con una acertada conducción del jockey de la casa, Gonzalo Borda. De esta manera, el pupilo del Marcelo Sueldo logró el sexto triunfo de una productiva campaña y queda muy bien posicionado para los próximos compromisos sobre la media distancia.

Cotejo reservado para todo caballo de 4 años y más edad, ganador de tres o más carreras, ocupó el octavo turno de la programación con tan solo cinco participantes en pista, ya que Sacripante y Paraná Miní faltaron a la cita y el cierre de las apuestas mostró el claro favoritismo de Aroma Rim, que prometía un sport de $1.90, superando lo reunido por Es Aristocrático ($2.75) y por Señor Dan ($3.25).

Abierto los partidores, salieron en un pie de igualdad Aroma Rim, Arcanum y Señor Dan, de tal manera que al formalizarse la carrera Arcanum tomó el comando del lote con medio cuerpo de ventaja sobre Aroma Rim, quedando tercero Es Aristocrático por delante de Buen Curuzucuateño y Señor Dan. Así pasaron por la señal del kilómetro con Aroma Rim rebasando por poco la línea de Arcanum, quedando muy cerca Buen Curuzucuateño, Es Aristocrático y Señor Dan.

De esa forma culminaron el recorrido de la recta de enfrente y al zambullirse en el codo de la calle 41, el breve lote se movía en forma compacta con Aroma Rim y Arcanum corriendo en parecida línea, medio largo por delante de Buen Curuzucuateño, quedando a un cuerpo Es Aristocrático, dejando por medio largo a Señor Dan en el último lugar.

Así, completaron el recorrido de la curva con Aroma Rim defendiéndose del acoso de Arcanum y Buen Curuzucuateño por afuera, mientras que por los palos esperaba su momento Es Aristocrático; ya en la recta, Aroma Rim dejó la puertita de los palos abierta y por allí se coló Es Aristocrático para pasar al frente y seguir viaje hasta el disco que cruzó con seis cuerpos de ventaja sobre Buen Curuzucuateño, que a su vez dejó tercero por dos largos a Aroma Rim.

El ganador vino en 23s.06/100; en 45s.55/100 y en 1m.11s.13/100 hasta completar el registro de 1m.23s.55/100 para los 1.400 metros de pista normal.