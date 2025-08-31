POR DANIEL "PROFE" CÓRDOBA (x)

En Santiago del Estero, Estudiantes mostró la peor de sus versiones.

Fue superado en todo, absolutamente todo.

Es curioso lo que está pasando: por un lado gana tres juegos seguidos con lo justo ante equipos mediocres y al enfrentar a 11 rivales muy bien parados, que saben lo que quieren, que meten y juegan deja una imagen de poca presencia, de poco carácter, de poco de todo.

Este es un momento del fútbol argentino que con muy poco se clasifica a algo. Pero hay que ganárselo y si sigue repitiendo actuaciones como en esta derrota en el Madre de Ciudades o si clasifica o pelea algún título solo será por la mediocridad reinante.

(x) Exentrenador de Estudiantes y de Central Córdoba de Santiago del Estero.