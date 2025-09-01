La Academia perdió ante Unión y no hace pie en el torneo

El golpe sufrido en la última goleada adversa contra Argentinos Juniors generó una reacción inmediata puertas adentro. Hubo una reunión en la que todos los integrantes del plantel, junto con el cuerpo técnico, se juramentaron revertir la situación en el Clausura y mentalizarse para el partido en Avellaneda contra Unión como si fuera una final. En el plano futbolístico, fue el combinado liderado por Leonardo Carol Madelón el que intentó imponer condiciones. Como si no le hubiera afectado la eliminación con River de la Copa Argentina, con un remate de media distancia de Franco Fragapane y un cabezazo de Caramelito Martínez, el Tatengue generó las ocasiones más claras para abrir el marcador.

El dueño de casa, que a través de Maravilla Martínez logró festejar el ansiado 1 a 0 para quebrar con la racha adversa en el Clausura.

Sin embargo, como sucedió con Peñarol y Argentinos, un nuevo error de Gabriel Arias derivó en un grito adverso que complicó el panorama de Racing. En este caso fue Marcelo Estigarribia el que capitalizó la mala salida del arquero y emparejó las acciones en el Cilindro.

Antes del descanso, Cristiano Tarragona volvió a exponer las limitaciones defensivas de Racing y puso el 2 a 1 para provocar el fastidio generalizado en Avellaneda. La Acadé estaba lejos de mostrar su mejor nivel y la preocupación se apoderó de las tribunas. Pero por si esto fuera poco, Solari puso el 3-1 para la visita y a nada del final Mura descontó por el lado del local, sellando el 3-2.

Por otro lado, ayer Talleres perdió 1-0 con Riestra en Córdoba y se complica cada vez más con el descenso. En tanto, en Varela Defensa y Justicia superó 2-1 a Belgrano.