Alcaraz busca avanzar contra el verdugo de Echeverry en el US Open

En la continuidad del último Grand Slam del año, el US Open de Estados Unidos, el tenista español Carlos Alcaraz enfrentará hoy al checo Jirí Lehecka por los cuartos de final, en un partido que fue programado para las 13.30, pero que podría demorarse en función del resultados de otros partidos.

Además, el reconocido Novak Djokovic se enfrentará al tenista estadounidense Fritz buscando meterse entre los cuatro mejores del certamen.

Anoche, al cierre de esta edición, el italiano Sinner iba en la misma línea, y el último gran Slam del año promete tener a los mejores ranqueados del mundo en la instancia decisiva.