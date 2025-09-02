El Pincha ya piensa en Flamengo: arranca la venta de entradas en UNO

Estudiantes atraviesa el receso por la fecha FIFA de Eliminatorias, pero en UNO la atención está puesta en lo que viene: el duelo histórico frente a Flamengo por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El partido de vuelta será el jueves 25 de septiembre a las 21.30 en el Estadio UNO y desde este lunes 1° de septiembre comenzó la venta de entradas.

La primera etapa está destinada a los Abonados Mi Lugar, que podrán asegurarse su butaca habitual hasta el 2 de septiembre en una preventa exclusiva. Luego, desde el jueves 4 y hasta el sábado 6, la prioridad será para socios y abonados, con un sistema de turnos según el puntaje de fidelidad. Finalmente, el domingo 7 y lunes 8 llegará el turno de la venta liberada al público en general, con los remanentes disponibles.

Los valores varían según el sector: desde los $29.000 para generales de socios hasta los $98.000 de plateas numeradas y experiencia campo, mientras que la popular visitante en el codo de 115 y 57 costará $50.000.

En lo deportivo, Eduardo Domínguez aprovecha la pausa para recuperar piernas y ajustar detalles antes de un duelo que promete ser electrizante frente a un Flamengo que llega como candidato. El Pincha ya se prepara para otro capítulo copero y UNO empieza a vestirse de fiesta.