Turf: “Estrella del Día” baja a esta pista para enfrentar a una “Isla Alegre”

Primer martes del mes de agosto con acción en el Teatro del Turf del barrio Hipódromo que abre sus puertas para ofrecer un programa de 11 carreras, entre las 14 y las 19. En el cotejo central, el Especial “Aeroestática” (1.400 mts.), confiaremos nuestro voto a Estrella del Día fundamentándolo en su marcada regularidad sobre todo en su desempeño en las competencias de la media distancia –se movió entre los 1.300 y 1.500 metros- logrando las cuatro victorias que luce en su foja de servicios en dicho segmento. Su última victoria coincide con su primera visita a esta pista que también marcó su primer triunfo de corte jerárquico, el Clásico “Maldivias” (1.500 mts.). Es decir que ya conoce el terreno y en la silla del pupilo del “Bebe” Frenkel Santillán estará Leandrinho Goncalvez, para reforzar su chance.

Carrera reservada para yeguas de 4 años y más edad, ganadoras de tres o más carreras, ocupa el sexto turno de programación, con siete reconocidas media fondistas ratificadas que pugnarán por los $4.605.000 de recompensa que le espera a la ganadora. Como dijimos, destacamos las máximas posibilidades de Estrella del Día en su regreso a esta pista con aspiraciones de retornar al éxito y acá se las verá con Illa Grande, que no solo le da ventajas en la edad sino también en los kilos –cuatro de ventaja- por ser ganadora de seis carreras, pero lo cierto es que la defensora del stud “El Barrial” está corriendo como una potranca y en su casa –la pista platense- venderá cara su derrota. Tercera en discordia ubicamos a Jalimba, otra porteña que viene a La Plata a ganarse la avena.

De Palermo al mundo

Las autoridades de Palermo anunciaron con bombos y platillos que en dicho lugar se podrá apostar a carreras internacionales que se desarrollen en los hipódromos más importantes del mundo, todos los días durante las 24 horas. Ello puede realizarse a través de Beturf, el sitio online del Hipódromo de Palermo. Bienvenido sea esta nueva modalidad de jugar.

Los candidatos de Hoy…

1ra.) 5– 6 – 3

2da.) 4 – 5 – 7

3ra.) 6 – 4 - 1

4ta.) 7 – 4 – 5

5ta.) 2 – 3 - 5

6ta.) 1 – 4 – 6

7ma.) 5 – 7 – 8

8va.) 1 – 7 – 8

9na.) 7 – 4 - 1 - 8

10a.) 6 – 3 – 11

11a.) 3 – 2 – 4 – 7