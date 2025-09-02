Agosto se despidió con goles y festejos para todos los gustos en el fútbol infantil platense

En el contexto del torneo proyección que organiza la Liga Amateur Platense, el último sábado de agosto encontró a los nenes del club 9 de Julio de Ensenada recibiendo a los “casi” vecinos de Universitario de Berisso en la canchita de 42 y 126.

Allí, al lado del cuartel de bomberos que tiene el barrio de Villa Catela en esta zona de la vecina ciudad de Ensenada, los nenes de la 2019 de la U se fueron tan rápido de la cancha que hasta el propio entrenador los perdió de vista luego de ganarles por goleada a los anfitriones.

Bajo un sol resplandeciente que acompañó la jornada del sábado, casi anticipando la inminente llegada de la primavera, los chicos de la 2017 no dejaron dudas de las ganas de jugar y también brindaron un colorido espectáculo.

El club 9 de Julio, al igual que Universitario, aceptaron la invitación que realizó la Liga Amateur Platense hace algunos años para sumarse al denominado torneo proyección, que vendría a ser como una tercera división en los campeonatos que organiza la Liga platense de fútbol, teniendo la obligación de presentar todas las categorías de juveniles e infantiles además de los equipos de Primera.

Sin ir más lejos, el sábado se jugaron los partidos en canchita de siete jugadores que está pegada al cuartel de los bomberos sobre la calle 126, y cien metros más atrás jugaron la Reserva, la cuarta, el Senior y la Primera durante el mediodía y la tarde del sábado.

En otro punto de la región, los chicos de Autonomía midieron fuerzas con Nueva Alba en otra demostración de pasión y compromiso que tuvo a los padres llevando y trayendo a los nenes por las calles de la región.

En el mes de la primavera, los campeonatos de la segunda mitad del año, en su mayoría llamados clausura, comenzarán a definir a los candidatos que van a pelear por el título hasta el final del año, como ocurre con la eterna lucha muy pareja que tienen los equipos de la categoría 2012 de Inter y Estudiantes en Lifipa.

Sigue la bronca en “el 12”

En la misma zona en donde el club 9 de Julio albergó la jornada de partidos de la Liga Amateur Platense en 126 y 42, los delegados, padres y dirigentes del club 12 de Septiembre se reunieron la semana pasada en 122 y 59 para evaluar una nueva estrategia ante la decisión de Lisfi de no permitir que se defina en la cancha el campeonato de la categoría 2015, ya que a los chicos se le dio por perdido el partido ante AFI 19 por incidentes con un entrenador de otra categoría en el partido de la categoría 2013.