Messi llegó al país para dar la última función en River

Tras la reciente derrota de Inter Miami frente a Seattle Sounders por 3 a 0 en la final de la Leagues Cup, Lionel Messi arribó al país acompañado de su familia y de Rodrigo De Paul.

Este lunes por la tarde el astro argentino fue recibido por un grupo de fanáticos en el Aeropuerto de Ezeiza, donde se acercó a una reja para firmar autógrafos y responder a las preguntas de los hinchas. Consultado sobre su estado, el rosarino respondió: “Todo muy bien”.

Luego, tanto él como el Motorcito se dirigieron al predio de la AFA, ubicado en las inmediaciones del aeropuerto, para sumarse a los entrenamientos.

El plantel dirigido por Lionel Scaloni comenzó su preparación con vistas al partido del jueves ante la Vinotinto, que dará inicio a las 20:30.

Además de Messi, ya se incorporaron otros futbolistas como Julián Álvarez, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Cristian Cuti Romero, y se prevé la llegada de más convocados en las próximas horas.

Brasil es un caos

En la antesala a la última fecha FIFA correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la polémica reina en el fútbol brasileño. Tras una sorprendente convocatoria del entrenador de la selección Carlo Ancelotti en la que no incluyó a Vinicius, Rodrygo y sobre todo a Neymar Jr. (este último por sus problemas físicos), el crack del Santos desmintió al italiano y dio su versión de los hechos.

En una rueda de prensa, el extécnico del Real Madrid reveló qué necesita Ney para estar en la lista de la próxima Copa del Mundo: “Tuvo un problema físico la última semana. No precisamos probarlo, todo el mundo lo conoce. Tiene que llegar a una buena condición física para ayudar al equipo a hacer las cosas lo mejor posible en la Copa del Mundo”.

Sin embargo, tras el empate del Peixe 0-0 frente al Fluminense por la fecha 21 del Brasileirao, el ex PSG y Barcelona expuso al director técnico de la Verdeamarela y contradijo sus dichos: “Fue un edema muscular, algo incómodo, pero nada grave. Si no, no hubiese jugado hoy ni contra Bahía el otro día. Me van a venir bien todos los entrenamientos con mi equipo estos días para recuperarme”.