Argentina y su última puesta a punto para recibir a Venezuela en el Monumental

La Selección Argentina entró en modo Eliminatorias. Con la clasificación al Mundial 2026 asegurada y el primer puesto de la tabla en el bolsillo, el equipo de Lionel Scaloni no se relaja y ya piensa en lo que será el choque del jueves frente a Venezuela en un Monumental que presentará un marco inigualable: entradas agotadas y una expectativa enorme por volver a ver a Lionel Messi en acción en el país.

El entrenamiento abierto a la prensa en el predio Lionel Messi de Ezeiza dejó varias postales y algunas certezas. La más llamativa fue la ausencia de Alexis Mac Allister, quien demoró su llegada por complicaciones en su vuelo desde Inglaterra. El mediocampista del Liverpool arrastra una molestia muscular y su situación lo convierte en una incógnita, aunque el cuerpo técnico confía en que pueda estar desde el arranque. Nicolás Otamendi, por su parte, se movió en el gimnasio para regular cargas, pero su presencia en la zaga junto a Cristian Romero no corre peligro.

Con Enzo Fernández suspendido y afuera tanto contra Venezuela como ante Ecuador, Scaloni analiza modificar el mediocampo. Rodrigo De Paul y Leandro Paredes son fijas, Thiago Almada gana terreno y la duda pasa por el costado izquierdo: Mac Allister si está al 100 o Giovani Lo Celso si el ex Argentinos Juniors no llega en condiciones. Arriba, Messi será la bandera y su socio de ataque saldrá entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez, con la “Araña” corriendo con ventaja por ritmo y dinámica.

La práctica también dejó otro dato: Claudio Echeverri trabajó con el Sub-20, mientras que Franco Mastantuono y Julio Soler se movieron con la Mayor, señal de la confianza que genera la nueva camada de juveniles.

Así las cosas, el probable 11 de la Selección sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Romero, Otamendi, Nicolás Tagliafico; De Paul, Paredes, Almada, Mac Allister o Lo Celso; Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

El duelo frente a la Vinotinto será el jueves a las 20.30 y marcará, probablemente, el último partido oficial de Messi en Argentina. Una noche que promete ser histórica en Núñez, con la Scaloneta buscando seguir afinando su maquinaria ganadora.