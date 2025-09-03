El Pincha y el Lobo se enfrentan en un nuevo clásico de Reserva

No será una tarde más en la región. Como cada vez que se enfrentan Estudiantes y Gimnasia, aunque sea en Reserva, miles de hinchas de ambos equipos se mantienen expectantes. Desde las 15.00 hs en el Country de City Bell, el Pincha y el Lobo volverán a disputar una nueva edición del Clásico Platense de Reserva. Un encuentro importante para las aspiraciones de los elencos platenses en el Torneo Clausura Proyección, ya que ambos se encuentran peleando por mantenerse entre los primeros ocho de cada zona. Las acciones podrán seguirse por LPF Play y EDLP Play.

El León, bajo la conducción de Jonatan Schunke, tuvo un flojo inicio del campeonato, pero luego del empate ante Independiente Rivadavia, ganó dos partidos de manera consecutiva convirtiendo siete goles. En la última fecha empató ante Central Córdoba en Santiago del Estero.

En el opuesto, el Lobo tuvo un inicio arrasador pero viene de sufrir dos duras derrotas que lo bajaron de lo más alto de la tabla. El equipo que dirige Fernando Zaniratto había comenzado el campeonato con un invicto de cinco partidos.

El último derbi local de Reserva se disputó el 8 de mayo, en el marco de la fecha 12 del Torneo Apertura Proyección. En esa oportunidad, con goles de Arfaras y Arango, el Pincha se impuso 2-0 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo.

Orfila confirmó un amistoso para el fin de semana

Luego del triunfo ante Atlético Tucumán, Gimnasia retomará los entrenamientos en la jornada de mañana y, a pesar de que no habrá actividad en el Torneo Clausura por la fecha FIFA, el cuerpo técnico comandado por Alejandro Orfila organizó un amistoso para el fin de semana.

Según pudo averiguar este medio, se llegó a un acuerdo con Racing para jugar un amistoso el viernes por la mañana en el predio Tita Mattiussi.

Orfila considera que puede ser una buena oportunidad para probar a algunos jugadores que están volviendo de sus lesiones, como Matías Melluso, Jan Hurtado y Franco Torres.