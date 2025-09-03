Miguel Russo se realizó estudios por una infección urinaria

Si bien se mantiene activo y al frente de la dirección técnica de Boca, la salud de Miguel Ángel Russo sigue siendo un tema delicado en el Xeneize. Ante un evidente cansancio reciente, el entrenador decidió someterse a nuevos estudios médicos que revelaron una infección urinaria.

Según pudo averiguar este medio, el ex jugador y entrenador de Estudiantes ya se había sometido a estudios la semana pasada y se había descartado el problema. Sin embargo, a Russo se lo notó visiblemente cansado, por lo que se decidió repetir los análisis en el Instituto Fleni, del barrio porteño de Belgrano. Su representante, Carlos Scoles, se hizo presente por la tarde en la clínica y confirmó la información.

Lo cierto es que, más allá de la preocupación normal que puedan tener sus amistades y familiares, el entrenador se encuentra bien y solamente es tratado por una infección urinaria, a la espera de ser liberado y poder regresar al trabajo.