Viernes de súper acción para Cambaceres y San Carlos

Defensores de Cambaceres afrontará este viernes un partido decisivo frente a Puerto Nuevo, desde las 15.30 en Ensenada, por la penúltima fecha de la fase regular. Aunque no se trate de una final, el encuentro tiene todo el dramatismo de una definición: la permanencia está en juego. El árbitro será Jonathan Barrios en este nuevo cotejo de la Primera C.

La tabla de posiciones refleja el momento límite: Camba marcha penúltimo y Puerto Nuevo último, cinco puntos abajo, con apenas dos fechas por disputar. Si el Rojo empata, asegurará la permanencia y podrá afrontar la última jornada sin presiones. Pero una caída lo dejaría apenas dos unidades por encima de su rival, con toda la presión para la fecha final.

El conjunto de Campana llega motivado tras cortar una racha de once partidos sin triunfos al vencer a Alem. Sin embargo, sigue siendo el peor equipo del torneo con solo 17 puntos. Cambaceres, que acumula ocho encuentros sin victorias, está obligado a jugar con inteligencia y sin errores, sabiendo que la necesidad es mayor para su rival.

San Carlos a Ciudad Evita

El otro que juega, sin las mismas presiones que su clásico rival, es Villa San Carlos, que estará viajando al República de Italia de Ciudad Evita para medirse con el Sportivo Italiano, por la fecha 12 del Clausura de la Primera B Metropolitana. Julián Beligoy, el hijo de Federico, será el juez del partido que comenzará a las 15.30.

Los dirigidos por Pablo Miranda están a tres puntos del puntero Midland y hace cuatro que no logran ganar. Suman dos empates y dos derrotas. La última alegría fue ante Argentino de Merlo en Berisso, por lo que es clave tratar de romper la mala racha en rodeo ajeno, aunque el dueño de casa viene acechando también en la parte alta de la tabla.