Argentina goleó a Venezuela en una despedida histórica en el Monumental

En una nueva jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Argentina venció 3 a 0 a Venezuela en el Estadio Monumental, en lo que fue el último partido como local del seleccionado nacional en esta etapa clasificatoria.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni, ya clasificado al Mundial, cerró su participación en territorio argentino con una actuación sólida y dominante. Pero más allá del resultado, la noche estuvo marcada por una fuerte carga emocional: todo indica que pudo haber sido el último partido oficial de Lionel Andrés Messi en suelo argentino con la camiseta albiceleste, aunque aún no hay una confirmación oficial al respecto.

El capitán argentino brilló una vez más y fue la gran figura del encuentro, marcando dos de los tres goles del equipo, y sumando así nuevas páginas a su ya legendaria historia con la Selección. Con este doblete, Messi sigue ampliando su récord como máximo goleador histórico del conjunto nacional, superando por amplio margen a figuras como Gabriel Batistuta y Diego Maradona. De hecho, ya duplicó la cantidad de goles de Batistuta y cuadruplicó los de Maradona en competencias oficiales con la camiseta argentina.

La victoria ante Venezuela no solo significó un cierre perfecto en casa para la Selección, sino también una posible despedida simbólica de su máxima leyenda. Messi, ovacionado por todo el Monumental, cerró la noche con una actuación brillante que emocionó a todos los presentes.

En la misma jornada de Eliminatorias, Uruguay y Colombia también ganaron 3 a 0, mientras que Brasil se encontraba jugando al cierre de esta edición.