Scaloni entre lágrimas: la emoción de un DT que ya es parte de la historia

La previa del partido de la Selección Argentina frente a Venezuela dejó una postal inesperada y conmovedora. En la conferencia de prensa, Lionel Scaloni no pudo contener las lágrimas y terminó emocionando a todos los presentes en la sala. El técnico campeón del mundo, que desde hace tiempo aprendió a mostrarse sereno ante cada situación, se quebró en vivo cuando un periodista le confesó: “Me diste la alegría más grande de mi vida”.

La escena fue tan espontánea como sincera. Scaloni, al ver conmovido al reportero, interrumpió la pregunta y preguntó entre risas: “¿Está llorando él? ¿Está emocionado?”. Segundos después, el propio entrenador se frotó los ojos y se lo vio con lágrimas en el rostro, reflejando la magnitud del vínculo que une a esta Selección con la gente.

Antes de ese momento, el DT ya había dedicado sentidas palabras a Lionel Messi, quien podría jugar su último partido oficial en Argentina: “Todo lo que genera cuando entra por el predio es algo que no se lo vi a nadie. Haber jugado con él y después estar en el Mundial, que lo haya ganado, es emocionante. Mañana será un partido especial”, destacó.

Scaloni también fue claro respecto al futuro del capitán: “Seguramente no sea su último partido en Argentina, porque si él decide que sea el último nos encargaremos de que juegue otro. Se buscará el momento”.

Consultado por su propio presente, el técnico recordó que estuvo al borde de renunciar a fines de 2023, aunque hoy se siente pleno: “Estoy bien acá, muy cómodo. Tengo contrato hasta 2026 y no descarto ninguna renovación. Hoy mi cabeza está en estos partidos”.

Entre lágrimas, recuerdos y certezas, Scaloni volvió a mostrar su costado más humano. El de un entrenador que hizo historia, pero que nunca dejó de sentir el fútbol como un hincha más.