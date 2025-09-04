Se viene un duelo de titanes en el tenis: Djokovic con Alcaraz por un lugar en la final

Novak Djokovic se clasificó a las semifinales del US Open que se está disputando en Estados Unidos y mañana se enfrentará al número 2 del mundo, Carlos Alcaraz, por un lugar en la final del certamen internacional.

“Tiene hambre, mucha ambición”, señaló Carlos Alcaraz antes de que el serbio, 38 años y número 7 mundial.

Alcaraz, muy competitivo, no quiere historiales negativos con nadie, pero ha perdido con Djokovic en cinco de ocho ocasiones, cuatro de las cinco últimas. Como más reciente, la derrota en los Juegos Olímpicos y, sobre todo, la caída en cuartos del último Open de Australia.

El murciano tendrá la oportunidad de revancha en las semifinales del US Open, este viernes, (arrancaría a las 21).

Nole se perdió el cumpleaños de su hija Tara, aunque no en balde. Además de los regalos preparados para la fiesta a la que no acudió, obsequió a su hija pequeña con la clasificación para su 53ª semifinal de Grand Slam, aumentando el récord. La decimocuarta en Nueva York, donde iguala al estadounidense Jimmy Connors. Y hubo coreografía dedicada a la pequeña, con unos pasos ensayados en casa con ella. Al son de la canción Soda Pop, de Demon Hunter.

Después de un rendimiento dudoso en las cuatro rondas anteriores, la capacidad de depredador de un campeón salió a relucir en la central. Explotó Djokovic en un ambiente ideal para recuperar buena parte de su tenis, enfrentado a 23.000 espectadores empujando a un Fritz, finalista de la edición anterior, que volvió a chocar contra el serbio, con mucha personalidad para mandar al principio y también cuando le tocó remar en la inferioridad, una vez las fuerzas le flaquearon.

Victoria, con agonía final, de Djokovic por 6-3, 7-5, 3-6 y 6-4 en 3h.24', la undécima contra Taylor Fritz, cuya primera debilidad quedó expuesta cuando hizo el break, el primero después de diez bolas de rotura no aprovechadas, para 5-5 en el segundo set. Le duró nada, entregó su saque a continuación con doble falta. Resucitó el americano en el tercer set, pero no le valió para mucho pese a que el balcánico acusó el desgaste. Lo acabó con doble falta en un cuarto set más de corazón que estrategia.

Anoche, además, el canadiense Félix Auger-Aliassime se clasificó a las semifinales al derrotar al australiano de Minuar, y se medirá contra el ganador del partido que estaban jugando el mejor del mundo, el italiano Jannik Sinner, contra su compatriota Lorenzo Musetti.