Fórmula 1: Aron correrá en lugar de Colapinto

De cara al Gran Premio de Italia de Fórmula 1, a disputarse el próximo fin de semana en el histórico circuito de Monza, el equipo Alpine anunció que Paul Aron, piloto reserva de la escudería, tendrá la oportunidad de correr la primera práctica libre en lugar de Franco Colapinto. La decisión responde a una normativa que exige a todas las escuderías brindar rodaje a pilotos jóvenes durante la temporada, con el objetivo de darles experiencia en pista.

Será la primera vez que el oriundo de Estonia, de 21 años, se suba al A525 en un fin de semana oficial. Hasta ahora, Aron ya había participado en dos sesiones de FP1 en 2024, aunque lo hizo con Sauber gracias a un acuerdo entre ambas estructuras. Desde finales de 2023 se desempeña como piloto de pruebas y reserva de Alpine, trabajando de manera constante en el simulador, en sesiones de prueba con neumáticos Pirelli y en el programa TPC (Pruebas de Coches Anteriores). Además, tuvo participación en la prueba de jóvenes pilotos de Abu Dabi al cierre de la temporada pasada.

“El piloto de pruebas y reserva, Paul Aron, tendrá su primera oportunidad de pilotar para el equipo durante un fin de semana de Gran Premio en los Entrenamientos Libres 1. Será su tercera participación en la FP1 del año y la primera con Alpine. Paul pilotará el coche de Franco en esta sesión”, informó oficialmente la escudería francesa en un comunicado.

Tras la confirmación, Aron expresó su entusiasmo por el reto: “Tengo muchas ganas de ponerme al volante del A525 en Monza. Conozco muy bien al equipo desde que me uní como piloto de pruebas y agradezco la confianza que me han dado. Mi objetivo será ayudar a configurar el coche para que podamos tener un fin de semana competitivo desde el inicio”.

El estonio acumula una destacada trayectoria en las categorías formativas. Comenzó en el karting a los 8 años y en 2018 ganó el Campeonato Europeo CIK-FIA. Un año después debutó en la F4 Italiana y en la ADAC Fórmula 4 con Prema, terminando tercero en el certamen italiano y consagrándose campeón de novatos. En 2020 dio el salto a la Eurocopa de Fórmula Renault con ART Grand Prix y fue undécimo.

En 2021 y 2022 volvió a competir con Prema en la Fórmula Regional Europea, logrando sendos terceros puestos en la clasificación general y varias victorias. También disputó la Fórmula Regional Asiática. Su consolidación llegó en 2023, cuando finalizó tercero en el Campeonato de Fórmula 3 y debutó en Fórmula 2 con Trident. En 2024 se unió a Hitech Pulse-Eight en la F2, donde cosechó podios, poles y terminó nuevamente tercero en el campeonato, confirmándose como uno de los talentos más firmes de la nueva generación.

De esta forma, Aron tendrá su estreno oficial con Alpine en un escenario único como Monza, donde buscará aportar datos valiosos para el equipo y sumar experiencia en su camino hacia un futuro en la Fórmula.