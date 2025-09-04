Turf: Lissette Island vino a esta pista, ganó y ahora buscará reiterar
Lissette Island viene de lograr la mejor victoria de su breve campaña en esta pista e irá por la repetición.
Primer jueves del mes de agosto con acción en el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo que abre sus puertas para ofrecer un programa de once carreras, entre las 14 y las 19. En el Hándicap “Haras Santa Inés” (1.000 mts.), confiaremos nuestro voto a Lissette Island fundamentándolo en su marcada regularidad en las carreras de velocidad y haciendo hincapié en que la primera vez que pisó esta pista logró la victoria más importante de su breve campaña derrotando a una veloz de nota como Bayonne con la cual peleó mano a mano desde el pique hasta la definición. Seguramente esta tarde acudirá a la misma receta para tratar de venirse de un viaje.
Carrera reservada para yeguas de 4 años y más edad, ganadoras de tres o más carreras, ocupa el quinto turno de programación, con siete reconocidas velocistas ratificadas que pugnarán por los $4.355.000 de recompensa que le espera a la ganadora. Como dijimos, destacamos las máximas posibilidades de Lissette Island en su regreso a esta pista con aspiraciones de repetir el último éxito y acá se las verá con High Rimout que también viene de su mejor victoria, viniendo a la expectativa y seguramente hoy acudirá al mismo plan, tratando de que la candidata no tome vuelo. Tercera en discordia ubicamos a Gurisa Mask, sobre todo si recupera la memoria de sus desplazamientos pretéritos.
Los candidatos de Hoy
1ra.) 7– 3 – 5
2da.) 1 – 4 – 3
3ra.) 6 – 7 - 3
4ta.) 5 – 1 – (2 – 2 A)
5ta.) 2 – 4 - 7
6ta.) 8 – 1 – 5
7ma.) (2 – 2 A) – 6 - 3
8va.) 8 – 10 – 6
9na.) 10 – 13 - 9 - 2
10a.) 6 – 1 – 3
11a.) 12 – 4 – 3 – 7