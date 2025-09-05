El favorito Payucano escapó en el final y frenó la carga de Le Massif

POR GALOPÓN

En una tarde fría de principios de septiembre, abrió sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de once cotejos. En el Especial “Mangangá” (1.100 mts.) Payucano, tal como se diagnosticaba en la previa, se alzó con la victoria imponiendo condiciones con cierta facilidad ya que derrotó por dos cuerpos y medio a Le Massif – en una buena gestión- mientras que en el tercer lugar, a un largo, culminó Arrostro. Nuestro recomendado no dejó dudas en su desplazamiento, ya que esperó la recta para avanzar de firme y rebasar la línea de Arrosto, para seguir viaje triunfal hasta el disco. El hijo de Mask, logró un incuestionable triunfo mostrándose –al menos ayer- superior a sus ocasionales rivales, contando con una acertada conducción del jockey de la casa, Gonzalo Borda. De esta manera, el pupilo del Marcelo Sueldo logró el quinto triunfo de una productiva campaña y queda muy bien posicionado para los próximos compromisos sobre la corta distancia.

Cotejo reservado para todo caballo de 4 años y más edad, ganador de tres o más carreras, ocupó el octavo turno de la programación con nueve participantes en pista, ya que Vespaciano faltó a la cita y el cierre de las apuestas mostró el favoritismo de Payucano, que prometía un sport de $3.15, superando lo reunido por Yukón Jack ($3.80) y por Arrosto ($4.60).

Abierto los partidores, Viejos Tiempos Mask puso adelante los colores del “Tinta Roja” –últimamente bastante devaluados- primereando a Arrosto, que ni bien se formalizó la carrera le dio caza, mientras que por detrás se escalonaban Yukon Jack, Payucano, Oro Azteca y Le Massif, en los principales puestos.

De esa forma culminaron el recorrido de la recta de enfrente y al zambullirse en el codo de la calle 41, Arrosto con firme andar estiró dos cuerpos de ventaja sobre Viejos Tiempos Mask, quedando enseguida Payucano, por delante de Yukon Jack y Le Massif. Así, completaron el recorrido de la curva con Arrosto firme en la delantera, mientras que el favorito pasaba al segundo lugar, al tiempo que Viejos Tiempos Mask iba perdiendo acción.

Ya en la recta, Arrosto intentó la disparada sacándole en el envión tres cuerpos de ventaja a Payucano, mientras que más abierto avanzaba desde atrás Le Massif. Faltando 150 metros, el favorito dio caza del puntero y casi sin lucha pasó a ganar para seguir viaje hasta el disco que cruzó con dos largos y medio sobre Le Massif que en el rush postrero dejó tercero a Arrostro.

El ganador vino en 23s.35/100 y en 47s.05/100 hasta completar el buen registro de 1m.05s.81/100 para los 1.100 metros de pista pesada.

Abren un lugar para ver los ensayos mañaneros

A partir de esta mañana a las 7, abre la confitería de la planta baja de la Tribuna Oficial del Hipódromo local, para que desde ese lugar tanto propietarios, como cuidadores y aficionados puedan observar los ensayos mañaneros con comodidad. Dicho espacio, estará atendido por Gabriela que se encargará de recibir a los visitantes los días lunes, miércoles y viernes, que son los días que se habilita la pista principal para entrenamientos de los sangre pura.