Estudiantes hizo fútbol en Uno y empieza a calentar motores

Estamos a menos de dos semanas para lo que será el gran encuentro entre Estudiantes de La Plata y Flamengo en Brasil por el inicio de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Sin embargo, previo aparece River Plate en el estadio Jorge Luis Hirschi para los dirigidos técnicamente por Eduardo Domínguez, que tampoco pueden seguir perdiendo terreno en el ámbito doméstico.

Tanto el entrenador como su grupo de trabajo dispuso en la mañana del jueves de un ensayo futbolístico en Uno, donde los jugadores del grupo superior enfrentaron a un combinado de juveniles de la Reserva y de la Cuarta. Allí, la intensidad fue alta y el Barba observó de cerca a algunos suplentes.

El equipo contó con la presencia de Gastón Benedetti, José Sosa, Facundo Farías y Edwuin Cetré, entre otros, cuatro futbolistas que no tienen gran consideración en la cabeza del DT y que intentan ganarse más rodaje en el primer equipo, que precisa de variantes, ya que hay algunos puntos que no están en su mejor momento.

La defensa es segura, con el triángulo compuesto por el arquero Fernando Muslera y los centrales como son Leandro González Pirez y Facundo Rodríguez, en la base son inamovibles Mikel Amondarain, Santiago Ascacíbar y Cristian Medina, como también arriba Guido Carrillo, pero los que rodean no tienen un rendimiento tan aprobado.

Así las cosas, muchos protagonistas trataron de capitalizar la práctica para poder ganar continuidad y así entrar a los ojos del entrenador, que siguió muy atento las alternativas del choque en el entrenamiento.

Vale mencionar que el Pincha recién tendrá acción el próximo sábado con el Millonario en 1 y 57, por lo que el cuerpo técnico deberá dosificar las cargas para que los jugadores lleguen de buena manera a dicho compromiso, como también al juego copero con el Mengão.

Plateas agotadas

Pensando en lo que será el enfrentamiento de vuelta de los cuartos de final de Libertadores con Flamengo, en la tarde del jueves quedó confirmado que ya no hay más plateas disponibles, algo que muestra a las claras la gran expectativa de la Familia Pincha de acompañar al León en una nueva cita con la historia. Además, desde el viernes venidero saldrán los tickets para los que quieran viajar a Río de Janeiro.