Uruguay goleó a Perú y Marcelo Bielsa dirigirá su tercera Copa del Mundo

Marcelo Bielsa alcanzó su tercera clasificación a una Copa del Mundo gracias a la victoria de Uruguay por 3-0 ante Perú en Montevideo. Con los goles de Rodrigo Aguirre, Giorgian de Arrascaeta y Federico Viñas, los dirigidos por el Loco se llevaron los tres puntos y sellaron su boleto a Estados Unidos, México y Canadá.

Si bien aún resta definir en qué puesto de la tabla de posiciones terminará, la Celeste alcanzó el segundo lugar tras la victoria ante la “Bicolor”, pero para asegurárselo deberá medirse contra Chile en Santiago el próximo martes.

Tras 15 años, Paraguay clasificó al Mundial de la mano de Gustavo Alfaro

Tras empatar 0-0 con Ecuador en el Defensores del Chaco por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, la Albirroja volverá al certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro se aseguró el sexto lugar con 25 puntos, mientras que la Tri ya se había clasificado.

Colombia goleó a Bolivia y sacó boleto mundialista

Colombia se impuso de local ante Bolivia por 3-0 y aseguró su clasificación al Mundial 2026 a falta de una fecha para el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. El equipo de Néstor Lorenzo necesitaba solo un empate para concretar el objetivo, pero goleó con los tantos de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juanfer Quintero. Bolivia tiene una vida más: debe ganar en la última y que no lo haga Venezuela, que perdió ante la Selección Argentina, para lograr un lugar en el Repechaje.