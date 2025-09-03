Carlitos Alcaraz consolida su buen tenis y quiere volver a dar otro gran golpe en Nueva York

Con otro implacable triunfo en sets corridos, el español Carlos Alcaraz aplastó al checo Jiri Lehecka, quien en su momento había eliminado al platense Tomás Etcheverry en el mismo certamen.

De este modo, el español que ya festejó en otro Gran Slam este año, avanzó a las semifinales del Abierto de Estados Unidos.

Alcaraz, número dos mundial, barrió en este cruce de cuartos de final a Lehecka (21) por 6-4, 6-2 y 6-4 en una hora y 56 minutos de espectáculo en la pista central de Nueva York.

El español aguarda en semifinales al ganador del duelo que anoche, al cierre de esta edición estaban disputando Novak Djokovic y el estadounidense Taylor Fritz.

El murciano, pletórico física y mentalmente, sigue sin ceder un solo set después de cinco rondas en Nueva York, donde únicamente el vigente campeón, Jannik Sinner, ha dado muestras de acercarse a ese nivel.

Sinner está ahora obligado a vencer en su semifinal del miércoles a su compatriota Lorenzo Musetti para no entregarle el liderato de la ATP a Alcaraz, que de todas formas puede recuperarlo si el domingo alza su segunda corona en Flushing Meadows.

“Es muy difícil no pensar en ello”, reconoció el español.

“Trato de no hacerlo cuando salgo a la pista porque si pienso demasiado en el número uno me voy a poner presión”, añadió.

“Yo solo quiero hacer lo mío, cumplir mis objetivos y disfrutar lo máximo posible”, remarcó el ex número uno mundial, que disfruta de una racha de 44 victorias en sus últimos 46 partidos, con la que cosechó cinco títulos.

Su víctima del martes, Lehecka, es uno de los únicos seis jugadores que han batido a Alcaraz, de 22 años, durante esta excepcional temporada, en la que lidera el circuito en partidos ganados (58) y títulos (6).