A pesar del mal tiempo asomó un Regalo del Sol que “gruñó” fuerte

Por Galopón

En una tarde lluviosa, abrió sus puertas el Teatro del Turf del barrio Hipódromo para ofrecer un programa de 11 cotejos. En el Premio “Trust Account” (1.600 mts.) Regalo del Sol, tal como se esperaba, se alzó con la victoria imponiendo condiciones en forma clara ya que derrotó por tres cuerpos a Emblematicu, mientras que en el tercer lugar, a largo y medio, culminó Amuni. Nuestro candidato no dejó dudas en su desplazamiento, ya que esperó la recta para avanzar a media cancha y pasar al frente, escapando de Emblematicu rumbo al disco. Presentado por el “Chito” Domínguez, logró un incuestionable triunfo mostrándose muy superior a sus ocasionales rivales, contando con una acertada conducción del jockey Franco Menéndez. De esta manera, el zaino propiedad de Marcelo Tula Ruiz logró el segundo triunfo en cuatro salidas y seguramente su próximo compromiso será el Clásico “Jockey Club de la provincia de Buenos Aires” (G III-2.000 mts.) a disputarse el próximo martes 23.

Cotejo reservado para potrillos de 3 años ganadores de una carrera, ocupó el quinto turno de la programación con tan solo cinco participantes en pista, ya que Big Capo le escapó al barro y el cierre de las apuestas mostró el claro favoritismo de Regalo del Sol con un sport de $1.75, superando lo reunido por Brasilero Francisco ($2.45) y por Amuni ($4.75).

Abierto los partidores, picó al frente Emblematicu primereando a Brasilero Francisco, Amuni, Regalo del Sol y Folclore, de tal manera que al formalizarse la carrera apuró Amuni e igualó la línea de Emblematicu, quedando a medio cuerpo Brasilero Francisco, por delante de Folclore y con el favorito cerrando la marcha. Así pasaron por la señal del kilómetro con Emblematicu a la descubierta, cuerpo de ventaja sobre Brasilero Francisco, a medio largo venía Amuni, mientras que Regalo del Sol pasaba al cuarto lugar.

De esa forma culminaron el recorrido de la recta de enfrente y al zambullirse en el codo de la calle 41, el puntero estiró a dos cuerpos la luz sobre Amuni y Brasilero Francisco, que lo hacían juntos, quedando atrás Regalo del Sol.

Así, en la mitad de la curva Emblematicu mantenía clara diferencia sobre Amuni y Brasilero Francisco, a los cuales se les agregaba por afuera Regalo del Sol; al pisar la recta, el favorito se le fue al humo a Emblematicu y casi sin lucha lo rebasó para seguir viaje hasta el disco que lo cruzó con tres largos de ventaja, mientras que Amuni se quedaba con el tercer lugar.

El ganador vino en 23s.91/100; en 47s.82/100 y en 1m.13s.77/100 hasta completar el registro de 1m.41s.45/100 para los 1.400 metros de pista pesada.