Colapinto sufrió en su debut en Monza con Alpine

Franco Colapinto vivió un arranque complicado en el Gran Premio de Monza. En su primera experiencia oficial con Alpine dentro de la Fórmula 1, el joven argentino no logró despegar del fondo de la tabla: cerró la segunda tanda de entrenamientos en el 20° lugar.

El equipo francés mostró serias dificultades desde temprano. En la práctica inicial, Colapinto cedió su asiento al rookie Paul Aron, quien se ubicó último con un tiempo de 1:22.153. Pierre Gasly, con la otra butaca, tampoco pudo destacarse y fue 18°. Ya en la segunda sesión, el piloto de Pilar volvió a pista, completó 30 giros, pero su mejor registro fue de 1:21.564, nuevamente en la última posición. Gasly mejoró apenas y quedó 19°, lejos de los puestos de referencia.

La jornada en Monza estuvo dominada por los grandes nombres. Lewis Hamilton fue el más rápido en la primera tanda con 1:20.117, seguido por Charles Leclerc. En la segunda práctica, Lando Norris marcó la vuelta más veloz con 1:19.878, apenas 0.083 segundos mejor que el monegasco de Ferrari. El único piloto que no pudo superar a Colapinto fue Andrea Kimi Antonelli, que sufrió un accidente en los primeros minutos de actividad.