Zeballos y Granollers se consagraron campeones del US Open en una final de alto voltaje

El argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers se consagraron campeones del US Open tras ganar una final vibrante en la modalidad de dobles masculino.

En un duelo definido por detalles mínimos, la dupla hispanohablante se impuso a los británicos Neal Skupski y Joe Salisbury por 3-6, 7-6 (4) y 7-5, y conquistó así su segundo título de Grand Slam como pareja.



El partido, disputado en el mítico Arthur Ashe Stadium de Flushing Meadows, fue un verdadero test de nervios y consistencia. En toda la final solo hubo dos quiebres de saque, uno por lado, lo que refleja el altísimo nivel de paridad entre ambas duplas.

Tras perder el primer set, Zeballos y Granollers mostraron temple y carácter para revertir el resultado en un tie-break ajustado y cerrar el partido con autoridad en el tercer set.



Para Zeballos, marplatense de 39 años, este título representa un hito histórico: con esta consagración, se mete en el selecto grupo de tenistas argentinos con dos trofeos de Grand Slam en su vitrina. Una hazaña que lo reafirma como uno de los grandes exponentes del tenis argentino en la modalidad de dobles.





