Gimnasia empató ante Racing en un amistoso

Aprovechando el parate por fecha FIFA , Gimnasia visitó a Racing en Avellaneda. Tras la victoria ante Atlético Tucumán en 60 y 118, Alejandro Orfila planificó un amistoso ante uno de los mejores equipos del país. El Lobo y la Academia igualaron sin goles en un duelo entretenido.

En dos tiempos de 25 minutos, el entrenador uguuayo aprovechó para probar a varios titulares pero también eligió preservar a otros, sobre todo en lo que respecta al mediocampo y el ataque.

Orfila puso en cancha a cinco jugadores que jugaron el pasado fin de semana ante el Decano: los cuatro defensores y el venezolano Jan Carlos Hurtado.

Las más claras del elenco platense estuvieron en los pies de Alejandro Piedrahíta (remate tras recuperar en la presión), Lucas Castro (remate desde la puerta del área y un cabezazo en un tiro libre) y Germán Conti (anticipo en un centro al ras tras desborde).

En el segundo duelo de la mañana soleada en el Cilindro, los suplentes de Gimnasia superaron por 1-0 a los dirigidos por Gustavo Costas. El gol del partido fue obra de Alan Sosa, luego de una buena recuperación del equipo en la mitad de la cancha, que continuó con un desborde de Juan José Pérez y una asistencia con un pase atrás, para que el mediocampista tripero mande la pelota al fondo de la red.

Lo que sorprendió en el mundo albiazul fue la ausencia de Matías Melluso, quien ya estaba recuperado de su lesión. Por eso el lugar que parecía destinado a ser suyo en el lateral izquierdo fue ocupado por Thomas Mielniczuk, juvenil de la Reserva.