Sábado de rugby con Los Tilos buscando otro golpe en La Plata

Esta tarde se vivirá una nueva jornada de rugby con una nueva fecha del torneo Top 12 de la URBA y los equipos platenses vuelven a ser protagonistas en una recta final de campeonato que promete emociones fuertes.

En barrio Obrero, Los Tilos recibirá a CUBA desde las 15:30 horas en uno de los principales atractivos que tendrá la jornada.

Para el equipo de nuestra ciudad, que viene de ganar el clásico ante La Plata RC, la campaña 2025 ya es histórica. Desde la clasificación a semifinales en 2002 no lograban una actuación tan destacada en la élite del rugby bonaerense. En su primera temporada tras el ascenso del año pasado, los de barrio Obrero no sólo se consolidaron con solidez defensiva y fortaleza en la obtención, sino que también demostraron variantes interesantes en ataque con sus backs. Así llegaron a la quinta ubicación en la tabla, a tan sólo cinco puntos de Newman, el último en puestos de clasificación.

Por su parte, La Plata Rugby visitará a Newman, en un compromiso de máxima exigencia. Los dirigidos por Francisco Albarracín cuentan con cierto margen sobre San Luis, último en la tabla, pero la prioridad será sumar para evitar complicaciones en la recta final.

Finalmente, San Luis será local en La Cumbre ante Alumni, obligado a ganar para escapar de la incómoda zona de permanencia. Los Maristas vienen de una dura derrota ante el CASI por 25 a 24, en un partido que tuvieron en sus manos pero se les escapó en la conversión final. Con apenas un triunfo en las últimas cinco fechas, necesitan reaccionar rápido si no quieren comprometer su futuro en la máxima categoría.

Con cinco jornadas por delante, el URBA Top 12 entra en un tramo decisivo donde cada punto puede definir la clasificación, la permanencia y el destino de los equipos platenses en esta temporada vibra

Por otro lado, la “U” será local por el Torneo de Primera A ante San Cirano y Albatros hará lo propio frente a Tiro Federal por la Tercera División.