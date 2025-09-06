Tenis: Gusti Fernández en la final del US Open

El acceso a la final del US Open 2025 representa para Gustavo Fernández la oportunidad de alcanzar un logro inédito en su carrera: conquistar al menos un título en cada uno de los cuatro torneos de Grand Slam. El cordobés, actual número cuatro del ranking mundial de tenis adaptado, dio un paso trascendental al superar en una exigente semifinal al británico Alfie Hewett (N°2 del mundo) por 6-7 (4), 6-1 y 7-5.

El duelo, disputado en las canchas de Flushing Meadows, fue de altísimo nivel competitivo. Fernández cedió el primer set en un ajustado tiebreak, pero reaccionó con autoridad en el segundo, imponiendo su potencia y precisión para llevárselo 6-1. El desenlace llegó en el tercer parcial: tras desperdiciar un primer match point con el marcador 5-4 a su favor, el argentino selló la victoria en su segunda oportunidad, asegurando su regreso a la final neoyorquina después de 11 años, ya que su última definición en este escenario había sido en 2014.

El camino de Gusti hasta la final incluyó victorias previas ante Stephane Houdet y Ruben Spaargaren, mostrando consistencia y un nivel superlativo. Sus estadísticas en semifinales ratificaron ese rendimiento: 38 winners y apenas 13 errores no forzados, reflejo de un tenis agresivo y preciso en los momentos más tensos.

Con 31 años, “el Lobito” buscará el sexto trofeo de Grand Slam de su carrera, nada menos que ante el japonés Tokito Oda, actual número uno del mundo y figura emergente de la disciplina. Su palmarés hasta hoy incluye los títulos en el Australian Open (2017 y 2019), Roland Garros (2016 y 2019) y Wimbledon (2019).

De consagrarse en Nueva York, Fernández no solo alcanzaría la media docena de coronas grandes, sino que completaría el círculo perfecto: haber ganado al menos una vez en cada uno de los cuatro grandes escenarios del tenis adaptado. Un hito que lo colocaría aún más alto en la historia del deporte argentino.

Alcaraz finalista

Ayer, en uno de los partidos más atractivos de la jornada, el español Carlos Alcaraz derrotó en tres sets corridos al legendario Novak Djokovic por 6-4, 7-6 y 6-2.

De este modo, el español y número 2 del mundo en el ranking mundial de tenis definirá el certamen mañana, buscando quedarse con otro Gran Slam en este 2025, como ya lo hizo en Paris cuando ganó en Roland Garros.

Anoche, al cierre de esta edición, el italiano Jannit Sinner estaba ganando la otra semifinal ante el canadiense Félix Auger.

Sinner ya ganó este años los torneos de Grand Slam de Australia y Wembley.