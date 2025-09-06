Retegui brilló con un doblete en la goleada de Italia y Francia no dejó dudas ante Ucrania

Las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026 siguieron su curso con la notable actuación de Mateo Retegui. El flamante refuerzo del Al Qadsiah de Arabia Saudita fue vital para destrabar un complejo partido en la goleada de Italia por 5-0 a la débil Estonia, que sufrió todos los goles en la segunda parte y tuvo como gran figura a su arquero Karl Hein.

La tetracampeona mundial, que busca dejar atrás 12 años sin jugar una Copa del Mundo y tuvo el debut de Gennaro Gattuso como entrenador, estaba obligada a ganar frente a sus hinchas en el Gewiss Stadium de Bérgamo, pero recién pudo desnivelar la balanza a los 12 minutos del complemento.

Tras su doblete y un pase gol, Mateo Retegui llegó a los ocho gritos y dos asistencias en 21 juegos con la selección europea. Volvió a convertir con el combinado nacional después de casi un año porque su último grito había sido el 14 de octubre de 2024, cuando metió un gol en el triunfo 4-1 de Israel por la UEFA Nations League. El ex-Estudiantes viene de racha porque ya había estampado un doblete el pasado fin de semana en el 3-1 de su equipo ante Al-Najma por la primera fecha de la Saudi Pro League.

Por otro lado, Francia se impuso 2-0 a Ucrania en el estadio Municipal de Breslávia, en Polonia, con los tantos de Michael Olise y Kylian Mbappé en su presentación por el Grupo D, en el que también ganó Islandia por 5-0 sobre Azerbaiyán. Les Blues volverán al ruedo el martes desde las 15:45 contra los islandeses en su estreno como locales por estas Eliminatorias.