Villa San Carlos sumó un punto valioso en Ciudad Evita

Villa San Carlos rescató un empate sin goles frente a Sportivo Italiano, en condición de visitante, y sumó un punto importante para seguir en zona de Reducido y clasificación a Copa Argentina. El duelo fue equilibrado, con un primer tiempo de pocas llegadas y una defensa celeste que esta vez respondió con solidez. Dicho juego fue en el marco de la fecha 12 del Clausura de la B Metropolitana.

En la segunda etapa, Italiano mostró algo más de claridad, pero la Villa se plantó firme y buscó lastimar de contra. Destacaron las actuaciones de Ángel Acosta en el mediocampo, Alejandro Lugones con su sacrificio habitual y el arquero Tomás Akimenco, clave al tapar un cabezazo que tenía destino de gol. También cumplieron Franco Ojeda, Alejo Lloyaiy y Matías Samaniego.

El saldo negativo fue la amonestación de Lugones, quien alcanzó la quinta amarilla y no podrá estar en el próximo compromiso frente a UAI Urquiza en Berisso. Más allá de la racha sin triunfos, el empate en una cancha siempre complicada dejó buenas sensaciones y la certeza de que sumar sigue siendo vital en el camino celeste.