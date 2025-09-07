Franco Colapinto finalizó en la 17º posición en el Gran Premio de Italia

Por la fecha 16 de la temporada 2025 de Fórmula 1, Franco Colapinto de Alpine se ubicó 17° en el Gran Premio de Italia. Fue este domingo en el Autódromo Nacional de Monza donde el ganador fue Max Verstappen de Red Bull seguido de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri.

El piloto argentino había obtenido el puesto 18 en la clasificación, pero largó una posición por delante a raíz de que a Isack Hadjar de Racing Bulls le cambiaron el motor y debió comenzar desde los pits.

Al comienzo, el pilarense no pudo avanzar lugares y se mantuvo en el último pelotón. Pero avanzó posiciones y llegó a ser undécimo en un tramo de la carrera cuando sus contrincantes ingresaron a boxes.

El equipo estiró el uso de los neumáticos medios y entró a boxes recién en la vuelta 34 de las 52 que tuvo la carrera. Cuando regresó a la pista, quedó en las últimas posiciones, porque abandonaron los pilotos Nico Hulkenberg de Kick Sauber y Fernando Alonso de Aston Martin.