Franco Colapinto largará 17° en el Gran Premio de Italia

Franco Colapinto partirá desde el puesto 17 en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, que se corre hoy a las 10 horas en Monza, con 53 vueltas y un recorrido total de 306 kilómetros.

El argentino había clasificado 18°, pero avanzó una posición tras la sanción a Isack Hadjar, quien quedó 16° en la Q1 y luego recibió un cambio de unidad de potencia en su Racing Bulls. De esta manera, el francés —que viene de lograr su primer podio en Países Bajos— deberá largar desde boxes, permitiendo que Lance Stroll, Colapinto, Pierre Gasly y Liam Lawson escalen un lugar en la parrilla.

En la lucha por la punta, Max Verstappen, actual tetracampeón del mundo, saldrá desde la pole, escoltado por los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri. En la cuarta posición partirá Charles Leclerc con Ferrari, ante su público.