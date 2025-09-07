Rugby: Los Tilos ganó y sueña en grande

El Top 12 de la URBA dejó una fecha cargada de emociones y resultados que empiezan a perfilar el cierre de la fase regular. En Barrio Obrero, Los Tilos se quedó con un triunfo fundamental por 35 a 34 frente a CUBA para seguir prendido en la pelea por ingresar a los playoffs. Tras un primer tiempo cerrado, con buenas intenciones en ataque pero con las defensas prevaleciendo, el elenco local encontró en el complemento la jerarquía para dar vuelta la historia. Los tries de Joaquín Tuculet, Mateo Fernández Armendariz y Tomás Fernández Armendariz le dieron la ventaja necesaria, aunque la visita reaccionó sobre el final y le imprimió suspenso al cierre. Finalmente, el tiempo jugó a favor del Verde, que celebró un triunfo vital para sostener la ilusión.

En La Cumbre, San Luis festejó una victoria clave al imponerse por 29-26 frente a Alumni. Fue un encuentro de paridad absoluta, con la visita sacando ventaja en algunos pasajes gracias a la indisciplina del Marista. Sin embargo, la eficacia de Valentino Quattrocchi, autor de dos conversiones y cinco penales, inclinó la balanza para los locales. Los tries de Nahuel Curti y Santiago Bonavento completaron la cosecha de puntos de San Luis. Alumni, que nunca bajó los brazos, llegó al in-goal con conquistas de Santiago Pernas, Máximo Castrillo, Alejo González Chaves y Santiago Montagner, sumadas a las conversiones de Bautista Canzani, pero no le alcanzó para evitar la derrota.

Por su parte, en Benavídez, Newman fue contundente y no dejó dudas en su victoria por 41-12 frente a La Plata. El Cardenal dominó de principio a fin, construyendo un triunfo basado en la solidez de su pack y la jerarquía de sus backs. En la primera mitad, Gonzalo Gutiérrez Taboada abrió el marcador con dos penales y Beltrán Salese apoyó el primer try para el 13-0 parcial. En el complemento, el local desplegó todo su poder ofensivo con conquistas del propio Gutiérrez Taboada, Largo Daireaux, Justo Ortiz Basualdo y Chelo Brandi. La Plata batalló hasta el final y decoró el resultado con los tries de Martín Kneizl y Facundo Fontán, aunque sin poder evitar la amplia diferencia.

En la Primera A, Universitario cayó en un ajustado duelo por 41 a 36 frente a San Cirano y sigue sin poder salir de la zona de peligro mientras que Albatros ganó en Tercera División por 92 a 3 ante Tiro Federal.