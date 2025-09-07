Con Amondarain y Villalba como titulares, la Sub 20 hizo fútbol ante Gimnasia

La Selección Argentina Sub 20 atraviesa días intensos de preparación de cara al Mundial de Chile, que se disputará del 27 de septiembre al 19 de octubre. Bajo la conducción de Diego Placente, el plantel se entrena en el predio Lionel Andrés Messi, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones a la competencia.

Este sábado por la mañana, el conjunto juvenil disputó un ensayo futbolístico frente a Gimnasia y Esgrima La Plata. El partido, que constó de dos tiempos, sirvió para que el entrenador probara variantes, realizara rotaciones y evaluara rendimientos individuales y colectivos. Además, la práctica permitió seguir reforzando conceptos tácticos y aceitando movimientos de juego que serán clave en el máximo desafío del año.

Mikel Amondarain, la gran aparición de la primera de Estudiantes fue titular en el combinado nacional, mientras que Valente Pierani ocupó un lugar en la zaga central junto a Juan Manuel Villalba. El resultado es anecdótico, pero finalizó 2-1 en favor de la Albiceleste.

El grupo, compuesto en su mayoría por futbolistas que ya vienen trabajando juntos desde el Sudamericano de la categoría, se mostró enfocado y con buena dinámica. La competencia interna, sumada a los amistosos, busca elevar el nivel de cada jugador y consolidar una identidad clara.

Tras el encuentro, los juveniles quedaron liberados. La ilusión está en marcha: con trabajo, compromiso y entusiasmo, los chicos de Placente afinan los últimos detalles.

Cristiano sigue inflando redes

Cristiano Ronaldo marcó un doblete para la victoria 5-0 de Portugal contra Armenia en la primera jornada de las Eliminatorias UEFA rumbo a la Copa del Mundo 2026. A los 40 años, el delantero sigue inflando redes e ilusiona con su participación en el certamen más importante para las selecciones.