Estudiantes festejó apenas un poco más que el Lobo en los clásicos de inferiores

El clásico platense no entiende de edades ni de categorías. Cada vez que Estudiantes y Gimnasia se cruzan, la pasión se multiplica y el sábado no fue la excepción: las divisiones juveniles de ambos clubes protagonizaron duelos intensos, con goles, emociones y resultados que dejaron saldo positivo para el Pincha, aunque con réplicas valiosas del Lobo.

La jornada comenzó en Estancia Chica, donde la Cuarta División de Estudiantes marcó la diferencia con una sólida victoria por 2-0.

Los dos tantos llegaron de la mano de Tobías Ganduglia, que aprovechó sus oportunidades y selló un triunfo con autoridad.

En la Quinta, sin embargo, Gimnasia reaccionó: ganó 2-1 pese al descuento de Enzo Sanabria, que mantuvo la ilusión albirroja hasta el final.

La Sexta dejó un empate 1-1 con tantos de Benjamín Giachero para Gimnasia y Santino Crego para Estudiantes, resultado que reflejó la paridad y el esfuerzo de ambos equipos.

El turno de la Séptima, Octava y Novena División tuvo como escenario el Country Club de City Bell. Allí, Estudiantes volvió a mostrar su jerarquía en los partidos más parejos.

En la Séptima, el Pincha ganó 2-1 con gritos de Agustín Ipoutcha y Facundo Díaz, en un clásico que se definió por detalles y dejó grandes sensaciones para los juveniles albirrojos.

La Octava también fue albirroja: los tantos de Facundo Rearte y Giovanni Infante aseguraron la victoria. Infante, además, atraviesa un momento especial, ya que llegó a los 14 goles en lo que va del año y es el máximo artillero de la categoría, consolidándose como una de las grandes promesas del club.

El cierre quedó para la Novena, que le dio la última alegría a Gimnasia en City Bell. Tras un gol inicial de Pedro Rivero para Estudiantes, el Lobo reaccionó sobre el final con tantos de Ciro Balbuena y Tiziano Rodríguez, consiguiendo un triunfo ajustado y celebrado.

Más allá de los resultados, la jornada dejó un mensaje claro: los clásicos juveniles son una verdadera fiesta del fútbol formativo, donde la entrega y la ilusión de los pibes se vive con la misma intensidad que en primera división. Estudiantes consiguió imponerse en divisiones clave, Gimnasia se llevó alegrías propias y, sobre todo, ambos equipos demostraron que el semillero platense goza de buena salud.