El Pincha hizo fútbol en 1 y 57

En la continuidad de los trabajos de preparación para encarar el partido contra River y luego el viaje a Brasil para medirse contra Flamengo, el plantel de Estudiantes entrenó este sábado en el estadio de 1 y 57.

Allí, el cuerpo técnico ordenó una práctica de fútbol en la que mezcló dos equipos entre titulares y suplentes.

Por un lado, junto al arquero Muslera, estuvieron por ejemplo, Román Gómez, González Pirez, Benedetti, Sosa, Suárez y Alario.

En el equipo, en tanto, jugaron Carrillo, Núñez, Castro, Palacios y Medina por citar un ejemplo.

El que no pudo formar parte del entrenamiento fue Santiago Ascacíbar, quien se sigue recuperando de un fuerte traumatismo que recibió en el último partido oficial del equipo. Otros futbolistas como Eric Merza, Joaquín Tobio Burgos o Pereyra se quedaron entrenando en el Country de City Bell.

Por disposición de Eduardo Domínguez, hoy los jugadores no van a trabajar y van a aprovechar para ir a votar, en el caso de lo que tengan domicilio fijo en el territorio bonaerense. Cabe recordar que Estudiantes volverá a jugar de manera oficial el próximo sábado a las 19 contra River de local y luego viajará a Brasil para medirse contra el Flamengo el jueves 18 de este mes a las 21.30 en Río de Janeiro.