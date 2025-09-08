Estudiantes aprovecha a ensayar cambios de cara al duelo con River

En Estudiantes, el traspié en Santiago del Estero frente a Central Córdoba dejó una señal positiva: Facundo Farías empieza a ganar protagonismo. El ex-Colón mostró destellos interesantes y Eduardo Domínguez tomó nota, al punto de incluirlo en el once durante el entrenamiento sabatino en City Bell.

El Barba lo eligió para reemplazar a Mikel Amondarain, citado a la Sub-20, mientras que Román Gómez se mantuvo entre los titulares ante la ausencia prolongada de Eric Meza. Además, el DT ensayó otros dos cambios: Facundo Rodríguez ocupó el lugar de González Pirez y Gastón Benedetti ingresó por Arzamendia, con la intención de dar descanso a ambos tras la acumulación de minutos.

De esa manera, el Pincha paró a Muslera; Gómez, Núñez, Rodríguez, Benedetti; Piovi, Ascacíbar y Medina; Palacios, Carrillo y Farías, volviendo al 4-3-3 después del fallido experimento del 4-1-4-1. La apuesta ofensiva busca darle más frescura al equipo y, sobre todo, variantes en la generación de juego, un aspecto que quedó en deuda ante Central Córdoba.

Domínguez tiene una semana intensa por delante: el choque ante River en UNO servirá como prueba de fuego pensando en Flamengo y en un calendario que no da respiro. Con cuatro partidos en apenas 20 días —dos por Libertadores, más River y Defensa en el Clausura— Estudiantes buscará consolidarse en la Zona A y alimentar su sueño internacional. En ese escenario, jugadores como Farías pueden transformarse en piezas claves, ya que el Barba necesita recambio y energía fresca para sostener la doble competencia.