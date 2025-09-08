La Selección se enfoca en Ecuador: sin Messi y con cambios a la vista

La Selección Argentina ya dejó atrás la fiesta en el Monumental y se metió de lleno en la preparación para su visita a Ecuador, que marcará el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. En la práctica de este domingo en el predio de Ezeiza, Lionel Scaloni empezó a delinear lo que será el equipo sin Lionel Messi, ausente en el viaje a Guayaquil.

La baja del capitán abre el escenario para probar variantes. Lautaro Martínez, autor del segundo gol ante Venezuela tras ingresar desde el banco, tiene todos los números para arrancar de entrada y compartir la delantera con Julián Álvarez, aunque no se descarta que el DT opte por un solo 9. En el mediocampo, la novedad pasa por Alexis Mac Allister: el volante del Liverpool, que se perdió el partido en Núñez por haber llegado tarde desde Inglaterra y estar en recuperación de una molestia muscular, ahora se perfila como titular en lugar de Thiago Almada.

La defensa también tendrá movimientos. Cristian “Cuti” Romero quedó suspendido por acumulación de amarillas y su lugar lo ocuparía Leonardo Balerdi, quien busca consolidarse después de su buena actuación frente a Chile en junio. En tanto, Nicolás González, que dejó una grata impresión en su ingreso ante la Vinotinto, es otro de los que podría tener su chance desde el arranque.

Por otra parte, se espera que Scaloni deje afuera a Franco Mastantuono, juvenil que peleó el puesto con Nicolás Paz en el último encuentro. El propio DT adelantó que habrá “retoques” en el once para seguir probando alternativas, aprovechando que la clasificación ya está asegurada y que el objetivo es llegar con variantes frescas al Mundial.

La Albiceleste volverá a entrenarse hoy y luego partirá rumbo a Guayaquil, sede que eligió Sebastián Beccacece para recibir tanto a Argentina como a Brasil, evitando la altura de Quito y buscando medirse en condiciones similares a las grandes potencias del continente. Antes del viaje, Scaloni hablará en conferencia de prensa y podría dar pistas más claras del equipo que cerrará un año inolvidable para la Scaloneta.